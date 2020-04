Honderden besmettingen met coronavirus in rusthuizen in Stockholm JG

02 april 2020

17u11

Bron: Belga 10 Het coronavirus heeft zich in een aantal rusthuizen in de Zweedse hoofdstad Stockholm verspreid. Dit melden Zweedse media. Er zijn tot nu toe 50 mensen overleden, zegt Stefan Amér, hoofd van de Familjeläkarna-dienst.

"We krijgen signalen uit Stockholm, maar ook uit andere delen van het land, dat er meer gevallen bij rusthuizen zijn", zei staatsepidemieloog Anders Tegnell.

In Zweden maken mensen zich zorgen voor de oudere generatie. Om ze beter te beschermen, had de Zweedse regering deze week bezoeken aan rusthuizen verboden.

In totaal zijn 282 mensen aan het coronavirus overleden in Zweden, waaronder 178 in de regio Stockholm. Er waren donderdagmiddag bijna 5.500 bevestigde besmettingen in het land.

