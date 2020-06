Honderden Azerbeidzjanen zitten vast aan Russische grens JOBR

09 juni 2020

11u39

Bron: AFP 0 Honderden Azerbeidzjanen zitten al ruim twee maanden vast aan de Russische grens. Door de coronamaatregelen kunnen ze geen kant uit. Maandag klaagden ze hun erbarmelijke leefomstandigheden en de politieke onwil om hen te helpen aan. Sommigen startten uit protest met een hongerstaking.

De zowat 700 Azerbeidzjanen zijn gestrand in een kamp nabij de stad Kullar in de Russische regio Dagestan. Eind maart besliste Rusland de grenzen te sluiten vanwege de coronapandemie, waardoor zij Azerbeidzjan nu niet meer in kunnen. “De hitte in de tenten is ondraaglijk. We kunnen niet douchen en de omgeving zit vol slangen”, klinkt het bij een van de inwoners van het kamp, dat gebouwd werd om 300 mensen te ontvangen. “Sommigen onder ons zijn gestart met een hongerstaking”, vult een andere aan. “Ik slaap al meer dan een maand in de buitenlucht.”

Oplossing

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Azerbeidzjaanse collega Ilham Aliev beloofden vorige maand tijdens een telefonisch onderhoud een oplossing uit te dokteren, maar die is er nog altijd niet. Volgens een woordvoerder van het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken komt er weldra verlossend nieuws voor de onfortuinlijke mensen. “We werken aan een oplossing voor het probleem”, luidt het.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Forse stijging in dodentol Sint-Petersburg doet twijfels rijzen bij Russische coronacijfers: allicht veel meer slachtoffers dan officieel gemeld

Woede, hongerstaking en zelfmoord: nog 100.000 mensen gestrand op cruiseschepen, en situatie loopt steeds verder uit de hand

Duits cruiseschip na zes maand op zee door coronavirus eindelijk aangemeerd