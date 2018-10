Honderden auto's geblokkeerd in Frankrijk door hevige sneeuwval IB

30 oktober 2018

01u45

Bron: Belga 5 In het zuiden van Frankrijk, in het departement Haute-Loire net onder Clermont-Ferrand, zijn gisterenavond zeker 800 auto's geblokkeerd door een vroege en onverwacht stevige winterprik.

J'ai l'impression que chaque année c'est à #SaintEtienne que tombe la première neige en France! Il a neigé chez vous aussi?! ❄ pic.twitter.com/018Dbuar1B Seba̶s̶t̶i̶e̶n̶(@ Nathanael42) link

Volgens lokale media viel er een tiental centimeter sneeuw en zijn wegen er nagenoeg onberijdbaar zonder sneeuwkettingen. Op de Route Nationale 88, tussen Saint-Etienne en Puy-en-Velay, staan honderden auto's vast. Automobilisten lieten er hun voertuig achter, waardoor ook de sneeuwruimers niet konden passeren.

lees verder onder de tweet:

Bijna 200 mensen worden opgevangen in sporthallen in de buurt. Meer dan 1.350 gezinnen zitten zonder stroom. Naast de sneeuwval staat er ook een strakke wind. In 26 Franse departementen, van de Ardennen tot de Tarn, geldt code oranje.

Voor vandaag wordt zachter weer voorspeld. Tien dagen geleden was het nog 25 graden in de Haute Loire.