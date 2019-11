Honderden Australische vrouwen winnen rechtszaak tegen farmaceut Johnson & Johnson Redactie

21 november 2019

10u42

Bron: de Volkskrant 0 Zevenhonderd vrouwen die in Australië een rechtszaak hadden aangespannen tegen het farmaceutische bedrijf Johnson & Johnson hebben van de rechter gelijk gekregen. De vrouwen kregen ernstige gezondheidsproblemen na het plaatsen van bekkenbodemmatjes, een product dat hen juist had moeten helpen bij incontinentie en bekkenbodemproblemen.

In totaal werd bij 1.350 vrouwen in het land dit soort matjes, ook wel transvaginale mesh (TVM) genoemd, ingebracht. Veel van hen hebben nog altijd chronische pijn, kunnen geen geslachtsgemeenschap hebben, en lijden ook psychologisch onder de gevolgen van hun fysieke klachten. Het product van Johnson & Johnson werd ingebracht om bekkenbodemverzakking en incontinentie te verhelpen, twee veelvoorkomende klachten na de geboorte van een baby. Het gaas erodeerde echter nadat het geplaatst werd en veroorzaakte infecties en andere complicaties als ingroeiing. Het wordt permanent in het lichaam vastgezet en is na plaatsing vrijwel onmogelijk te verwijderen.

Een vrouw vertelde tijdens de rechtszaak over pijn die zo heftig was dat ze “moeite had met ademhalen”, een andere vrouw omschreef het gevoel als “een mes in mijn vagina”. Deze vrouwen zijn volgens de rechtbank door Johnson & Johnson als proefpersonen gebruikt. De multinational wist niet hoe effectief of veilig de matjes waren, maar in plaats van meer tests uit te voeren, werden ze toch in Australië op de markt gebracht. Het bedrijf promootte het gaas uitgebreid bij dokters als een goedkoop product dat makkelijk in te brengen was. Vrouwen die naderhand over pijn klaagden, werden vaak niet geloofd.

Rapport

Tijdens het proces kwam naar voren dat Johnson & Johnson in Frankrijk had geprobeerd een rapport tegen te houden waarin werd gewaarschuwd voor de gevaren van het nauwelijks geteste. Dit gebeurde twee jaar nadat bij de eerste Australische vrouwen gaas was ingebracht, meldt The Guardian.

In Nederland sleepten bijna veertig mensen die ernstige bijwerkingen overhielden aan de matjes Johnson & Johnson in 2017 voor de rechter, nadat consumentenprogramma Radar al in 2015 aandacht besteedde aan het product. De Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) pleit inmiddels voor terughoudend gebruik van de implantaten.

Johnson & Johnson betaalde in de Verenigde Staten drie jaar geleden 120 miljoen dollar aan enkele duizenden vrouwen die met een bekkenbodemmatje rondlopen. In het Verenigd Koninkrijk loopt nog een rechtszaak tegen de farmaceut.