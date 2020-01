Honderden Auschwitz-overlevenden herdenken bevrijding kamp mvdb

27 januari 2020

22u57

Ruim tweehonderd Auschwitz-overlevenden zijn vandaag even teruggekeerd naar de plek van het beruchte vernietigingskamp van de nazi's. Dat gebeurde voor de herdenking van de 75-jarige bevrijding van Auschwitz-Birkenau door het Russische Rode Leger in 1945.

De plechtigheden vonden plaats in een tent bij de beruchte toegangspoort van Auschwitz-Birkenau. Ook regeringsleiders en leden van koninklijke families uit tientallen landen waren naar het Poolse Oswiecim gekomen, onder wie koning Filip, koningin Mathilde, ontslagnemend premier Sophie Wilmès en Europees president Charles Michel.



In het kampenstelsel in en rond Auschwitz zijn naar schatting meer dan een miljoen mensen om het leven gebracht, vooral Joden. Overlevenden en hoogwaardigheidsbekleders droegen maandagavond kaarsen terwijl ze langs de spoorlijn liepen naar de gebouwen met de gaskamers.



De voormalige gevangenen waren eerder op de dag door een ijzeren poort gelopen met de tekst ‘Arbeit macht frei’. Ze legden toen kransen bij de dodenmuur waar duizenden mensen zijn doodgeschoten in het kamp, dat voor velen het symbool is geworden van de Holocaust.

De 93-jarige overlevende Marian Turski waarschuwde de aanwezigen voor de gevaren van onverschilligheid. "Auschwitz kwam niet opeens uit de lucht vallen", stelde hij. "Auschwitz kroop en liep op zijn tenen, nam kleine stapjes en kwam steeds dichterbij tot dit gebeurde.”



Vanuit België werden gedurende de Tweede Wereldoorlog bijna 26.000 joden gedeporteerd uit de Dossin-kazerne in Mechelen naar Auschwitz. Aan het einde van de oorlog zijn amper 1.240 mensen naar België teruggekeerd.