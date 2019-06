Honderden arrestaties bij protesten presidentsverkiezingen Kazachstan

09 juni 2019

Bij de presidentsverkiezingen in Kazachstan zijn vandaag bij protesten honderden mensen opgepakt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken sprak over ongeveer 500 arrestaties in de hoofdstad Nur-Sultan (het vroegere Astana) en in Almaty.