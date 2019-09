Honderden arrestaties bij betogingen in Egypte: “Mensen worden vastgehouden in illegale kampen” SVM

Bron: Belga 0 De veiligheidsdiensten hebben na de anti-regeringsbetogingen vorige week in Egypte bijna 2.000 mensen gearresteerd. Dat zegt ngo Human Rights Watch (HRW), enkele uren voor mogelijke nieuwe betogingen. De manifestanten eisen dat president Abdel Fattah al-Sissi aftreedt.

Een duizendtal mensen werd tijdens de betogingen van 20 en 21 september gearresteerd en ondervraagd, bevestigt de procureur-generaal. Volgens HRW werden vele anderen verschillende dagen later thuis aangehouden. Naast de arrestaties blokkeerden autoriteiten ook politieke en informatieve websites en verstoorden ze andere internetdiensten die door betogers gebruikt werden om te communiceren.

Onder de 2.000 gearresteerden zijn 68 vrouwen en ook kinderen, geeft de organisatie aan. Meerdere gevangenen werden intussen vrijgelaten. Volgens HRW worden honderden mensen nog steeds vastgehouden in geheime detentiecentra van de inlichtingendiensten en in kampen van veiligheidsdiensten of politie. “Die zijn illegaal, advocaten hebben er geen toegang”, klinkt het.

De Egyptische autoriteiten nemen nu alvast extra veiligheidsmaatregelen in Caïro en andere delen van het land. Het Tahrirplein in Caïro -in 2011 nog het epicentrum van de opstand- werd uit voorzorg afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid naar zijstraten. Drie metrostations werden ook gesloten, zogenaamd wegens “onderhoudswerken”.

De maatregelen zijn een antwoord op een oproep tot nieuwe protesten door een zakenman in vrijwillige ballingschap. Mohamed Aly beweerde recent dat al-Sissi en het leger corrupt zijn. Al-Sissi verwierp de aantijgingen en noemde ze leugens. Sinds 2013 regeert de president zijn land met ijzeren hand.