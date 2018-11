Honderden agenten vallen binnen bij linksextremisten in Berlijn SVM

15 november 2018

13u07

Bron: Belga 0 Honderden politieagenten hebben vanmorgen op drie plaatsen in de Duitse hoofdstad Berlijn invallen gedaan bij linksextremisten. Dat gebeurde naar aanleiding van een onderzoek van het openbaar ministerie naar gevallen van zware agressie.

Meer dan 500 agenten werden ingezet in wijken in het zuiden en oosten van de hoofdstad. Er vond onder meer een inval plaats in de straat waar linksextremisten herhaaldelijk agenten aangevallen hebben.

De onderzoekers hebben zeven verdachten in het vizier die in mei een man zouden aangevallen hebben in een winkel.