Honderden aanwijzingen naar man die dreigt babyvoeding in Duitse supermarkten te vergiftigen kv

19u40

Bron: Belga 0 EPA Een foto van de vermoedelijke afperser in een supermarkt in Friedrichshafen in het zuidwesten van Duitsland. Een doorbraak is er nog niet, maar de Duitse politie heeft al honderden aanwijzingen ontvangen omtrent de man die Duitse supermarkten wil afpersen door te dreigen met vergiftigde levensmiddelen.

De Duitse politie is op zoek naar een onbekende afperser die via e-mail voedingsconcerns heeft bedreigd met de vergiftiging van 20 verschillende levensmiddelen, waaronder babyvoeding. Hij eist tien miljoen euro.

Tips

De speurders hebben al zowat duizend telefoontjes en 200 mails omtrent de zaak ontvangen, aldus het parket en de politie in Konstanz. De tips zijn van allerlei slag en hebben nog niet tot een concreet spoor geleid.

Supermarkten en andere zaken in de regio doorzoeken ondertussen hun stocks omdat zij het dreigement ernstig nemen, aldus lokale media. Of iemand overweegt miljoenen op tafel te leggen, kon de politie niet zeggen.

Babyvoeding vergiftigd

De afperser liet voor het eerst van zich horen op de avond van 16 september. Hij meldde toen dat hij net voor sluitingstijd vijf vergiftigde potjes babyvoeding in de rekken had gezet van een aantal supermarkten in Friedrichshafen, in het zuiden van Duitsland. De politie liet meteen alle babyvoeding uit de rekken van de betrokken winkels halen en de inhoud onderzoeken. En het bleek niet om een loze bedreiging te gaan. In vijf potjes werd inderdaad een schadelijke stof gevonden.

De politie gaat er ook van uit dat alle reeds met ethyleenflycol vergiftigde potjes babyvoeding zijn ontdekt. Hoewel de politie nieuwe daden vreest, blijft ze zeggen dat er geen reden tot paniek is.