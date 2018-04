Honderdduizenden Oostenrijkers stemmen voor rookverbod in de horeca SI

04 april 2018

15u47

Bijna 600.000 Oostenrijkers hebben zich gemobiliseerd tegen de rechts-conservatieve regering, die een gepland rookverbod in de horeca alsnog heeft geschrapt. Dat is een pak meer stemmen dan nodig voor een officieel referendum over de kwestie, aldus de initiatiefnemers. Voor een parlementair debat in Wenen waren meer dan honderdduizend handtekeningen voldoende. De regering gevormd door de conservatieve ÖVP en de rechtse FPÖ hadden het al lang geplande algemene rookverbod in de horeca onlangs weer opgeheven. Eigenlijk zou roken in de Alpenrepubliek vanaf mei niet meer geduld worden. Oppositie en grote delen van de samenleving protesteren al weken tegen het plan van de regering.

De campagne van de artsenbond en kankerhulp wordt door meer dan 591.000 burgers gesteund. De handtekeningen werden nu officieel aan het ministerie van Binnenlandse Zaken overhandigd. Dat moet binnen de drie weken bepalen wanneer het referendum begint.

Coalitiepartner FPÖ wil zich pas aan de volksbevraging binden, als 900.000 stemgerechtigden het algemeen rookverbod steunen. De opheffing van het geplande rookverbod was een van de voorwaarden van de FPÖ in de coalitieonderhandelingen. De andere regeringspartij, de ÖVP van kanselier Sebastian Kurz, had drie jaar geleden met de toenmalige coalitiepartner, de sociaaldemocraten, beslist het rookverbod in de horeca door te voeren.