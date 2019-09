Honderdduizenden leerlingen niet naar school in zuidoosten van Spanje vanwege hevige regen KVE

12 september 2019

13u57

Bron: Belga 4 Het zuidoosten van Spanje is afgelopen nacht geteisterd door hevige regenbuien. Dat zorgde voor overstromingen. In 84 plaatsen in de regio van Valencia bleven de scholen uit voorzorg dicht. Meer dan 255.000 leerlingen mochten daardoor thuis blijven.

In de stad Ontinyent stortten muren in nadat de rivier Clariano buiten haar oevers was getreden. Elders werden auto's meegesleurd door het kolkende water, of raakten spoorwegen overspoeld.

Ontinyent kreeg met de hoogste neerslaghoeveelheden af te rekenen sinds het begin van de metingen in 1917, aldus de meteorologische dienst van Valencia (Avamet). Ook in de regio Murcia bleven scholen en een universiteit dicht.



In de provincies Alicante, Valencia, Murcia, Almeria en Andalusië blijft code rood vandaag van kracht wegens een "extreem risico" op onweders en stortregens.