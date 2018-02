Honderdduizenden Grieken op straat verwacht tegen dubbel gebruik van naam "Macedonië" LVA

04 februari 2018

06u30

Bron: Belga 0 In de Griekse hoofdstad Athene is vandaag een grote manifestatie gepland tegen het gebruik van de naam "Macedonië" door het voormalige Joegoslavische land aan de noordelijke grens. Athene en Skopje voeren momenteel diplomatieke gesprekken om een oplossing te vinden voor hun jarenlange geschil.

Volgens de organisatoren zullen vandaag een miljoen betogers samenkomen op het Syntagmaplein - waar het Griekse parlementsgebouw ligt - om hun ongenoegen te uiten. Twee weken geleden werd al een gelijkaardige manifestatie georganiseerd in het noorden van het land in Thessaloniki, de hoofdstad van de Griekse regio Centraal-Macedonië. Volgens de organisatoren bracht die 400.000 tot 500.000 mensen op de been, de politie houdt het op 90.000.

De naamkwestie leidt al bijna dertig jaar tot spanningen tussen Athene en Skopje. Het land Macedonië wordt onder die naam erkend door landen als de Verenigde Staten, China, Rusland en het Verenigd Koninkrijk, maar Griekenland en de meeste andere Europese landen blijven het hebben over de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Griekenland vreest namelijk dat het land op termijn ook de gelijknamige Griekse provincie zal claimen als het officieel als Macedonië wordt erkend.