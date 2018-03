Honderdduizenden Amerikanen doen mee aan March for our Lives jv

24 maart 2018

06u54

Bron: belga 0 Washington DC bereidt zich voor op de March for Our Lives, een mars tegen wapengeweld die vandaag plaatsvindt en die georganiseerd wordt door de overlevenden van de schietpartij in Parkland, Florida. Er wordt rekening gehouden met een half miljoen deelnemers. Ook in andere Amerikaanse steden worden marsen gehouden.

De federale en de lokale politie zullen massaal aanwezig zijn, de frequentie van de metro zal opgetrokken worden en er zal medische hulp klaarstaan langs het parcours, zo liet burgemeester Muriel E. Bowser van Washington weten. "We verwachten heel wat jongeren en moeten daar rekening mee houden", zo klonk het. "Langs het parcours zullen foodtrucks staan en water wordt beschikbaar gesteld voor de deelnemers." Ook zullen 2.000 mobiele toiletten aangevoerd worden.

De missie van de March for Our Lives is duidelijk: wapengeweld afkeuren en oproepen tot meer veiligheidsmaatregelen, onder meer bij de verkoop van wapens.

Na de optocht wordt in het centrum van de stad verzamelen geblazen aan een podium, waar slachtoffers van wapengeweld op scholen, studenten en activisten toespraken zullen houden. Er zullen ook optredens zijn, onder meer van Ariana Grande, die zelf te maken kreeg met geweld toen er na haar concert vorig jaar in de Manchester Arena een terreuraanslag gepleegd werd.

De mars gaat vanmiddag van start. Ook in verscheidene andere grote steden in de VS, onder meer Los Angeles, worden vandaag gelijkaardige marsen georganiseerd.

Op Valentijnsdag schoot een negentienjarige ex-leerling van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, veertien jongeren en drie volwassenen dood op de school. Hij werd opgepakt en riskeert de doodstraf.