Honderdduizenden Amerikanen deden mee aan 'March for Our Lives' jv lva

24 maart 2018

06u54

Bron: belga 7 In Washington DC hebben zaterdag honderdduizenden mensen deelgenomen aan March for Our Lives, een mars tegen wapengeweld die georganiseerd werd door de overlevenden van de schietpartij in Parkland, Florida. Ook in andere Amerikaanse, Europese en Aziatische steden werden marsen gehouden.

De missie van de March for Our Lives is duidelijk: wapengeweld afkeuren en oproepen tot meer veiligheidsmaatregelen, onder meer bij de verkoop van wapens. Vooral studenten en jongeren, maar ook ouders, leraars en familieleden van slachtoffers deden massaal mee. De federale en de lokale politie waren massaal aanwezig en de frequentie van de metro werd opgetrokken.

In Washington was er zelfs geen sprake van een "mars". De honderdduizenden manifestanten stonden in één lange rij achter elkaar, van aan het Witte Huis tot het Capitool. Volgens sommige schattingen ging het om 800.000 manifestanten. Een Democratische senator zei dat het er "in elk geval meer waren dan bij Trumps inauguratie".

Studenten en jongeren namen het woord en uitten hun ongenoegen en frustratie voor wat zij "de onmacht van de volwassenen en de politici" noemen. "Zij slagen er niet in een wetgeving door te voeren die kinderen beschermt tegen wapengeweld", luidde het. Er waren veel spandoeken, waaronder de steeds weerkerende leuze "Never Again!".

Een van de speeches in Washington die heel veel emoties losmaakte, was de speech van Emma Gonzalez, de 18-jarige student van Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, die de schietpartij van 14 februari overleefde en het gezicht is geworden van de "Never Again"-beweging. In haar speech noemde ze de namen van alle 17 dodelijke slachtoffers. Daarna hulde ze zich - met tranen in de ogen - zes minuten en 20 seconden lang in stilte, de tijd die schutter Nikolas Cruz nodig had om 14 medestudenten en 3 schoolmedewerkers te doden en 15 anderen te verwonden.

"Als jullie denken dat vandaag goed is, wacht dan maar tot morgen", zei Cameron Kasky, een andere student van Marjory Stoneman Douglas High School. Volgens hem zijn er veel te veel slachtoffers gevallen, niet alleen in scholen, maar ook op concerten en in bioscopen. De nu al als historisch bestempelde mars krijgt ook steun van tal van bekende koppen, onder hen Ariana Grande, Jennifer Hudson, Demi Lovato, Justin Timberlake, Miley Cyrus en Justin Bieber.

In de Verenigde Staten en elders in de wereld werden meer dan 800 gelijkaardige marsen gepland, met vooral jongeren en studenten als organisatoren. In onder meer New York, Atlanta, Chicago en Saint Paul (Minnesota) namen nog eens duizenden mensen deel aan de March of Our Lives. "We gaan onze stem laten horen, bij elke volgende verkiezing, in elke staat, in elke stad", aldus een protesterende deelnemer.

Van president Donald Trump was zaterdag geen glimp op te vangen. Hij verblijft naar verluidt in zijn buitenverblijf in Florida. Trump kondigde vrijdag, in de aanloop naar de geplande demonstraties, een kleine verstrenging van de wapenwetgeving aan. De Amerikaanse regering wil bijvoorbeeld een verbod op zogenaamde 'bump stocks', een type kolf dat op een halfautomatisch geweer gemonteerd kan worden, waardoor dat wapen volautomatisch kan vuren. Minister van Justitie Jeff Sessions wil bump stocks indelen in de categorie machinegeweren. Hierdoor zouden ze de facto verboden worden.

Ook in andere grote steden wereldwijd kwamen zaterdag honderden of duizenden mensen op straat om hun solidariteit uit te drukken met de betogers in de VS. Er waren demonstraties in onder meer Berlijn, Tokio, Amsterdam, Mumbai, Londen en Sydney.

Op 14 februari schoot een 19-jarige ex-leerling van de Marjory Stoneman Douglas High School veertien jongeren en drie volwassenen dood op de school. Hij werd opgepakt en riskeert de doodstraf.