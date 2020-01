Honderd Syrische migranten gered voor de kust van Cyprus jv

14 januari 2020

22u34

Bron: afp 0 De Cypriotische politie meldt dinsdag dat het 101 Syrische migranten heeft gered die ten zuidoosten van het eiland in de Middellandse Zee waren gesignaleerd.

Een patrouille van de marine had een 33 meter lange boot met honderd migranten gelokaliseerd op meer dan dertig kilometer van Protaras, een stad in het zuidoosten van Cyprus. De boot was vertrokken uit Mersin, Turkije. De migranten werden aan land gebracht en naar een opvangcentrum in de buurt van de hoofdstad Nicosia overgebracht.

Cyprus ligt vlakbij Turkije en is daarom een gebruikelijk doelwit voor mensensmokkelaars. De Europese Unie (EU) heeft al herhaaldelijk aan de alarmbel getrokken over deze migratiestroom.