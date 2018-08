Honderd soldaten "verdwenen of gedood" in Oost-Afghanistan

13 augustus 2018

Bij gevechten in de Oost-Afghaanse provincie Ghazni zijn volgens het Afghaans leger de afgelopen drie dagen ongeveer 100 soldaten verdwenen of gedood. De militairen waren ingezet in de gelijknamige provinciehoofdstad of in de omgeving, aldus een woordvoerder van de Afghaanse special forces.