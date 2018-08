Honderd soldaten en dertig burgers door taliban gedood in Oost-Afghanistan KVE AV

Bron: Belga 0 Bij gevechten in de Oost-Afghaanse provincie Ghazni zijn volgens het Afghaans leger de afgelopen drie dagen ongeveer 100 soldaten om het leven gekomen. Er werden ook zo'n dertig burgers gedood bij de gevechten. Vijftig soldaten van de commando-eenheden, die twee dagen geleden verdwenen, werden intussen gezond en wel teruggevonden.

Op de nacht van donderdag op vrijdag vielen honderden talibanstrijders Ghazni binnen. Sindsdien vinden zware gevechten plaats met de regeringstroepen, met als inzet de strategisch belangrijke stad. Zaterdagavond zouden al twee districtscentra in de provincie in de handen van de taliban zijn gevallen.

Aan de kant van de taliban zijn volgens de minister van Defensie Tariq Shah Bahrami "194 strijders, onder wie twaalf van hun belangrijkste commandanten gedood", zo deelde hij mee op een persconferentie in de hoofdstad Kaboel. Alleen al bij de negen luchtaanvallen die vandaag door het leger werden uitgevoerd, zouden 95 talibanleden om het leven zijn gekomen.

Strategische ligging

De stad ligt langs de snelweg die de twee grootste steden in Afghanistan, Kaboel en Kandahar, met elkaar verbindt. Mochten de rebellen de stad in handen krijgen, zou dat een enorme nederlaag betekenen voor de Afghaanse regering. De militairen waren ingezet in de gelijknamige provinciehoofdstad of in de omgeving, aldus een woordvoerder van de Afghaanse special forces.

De regering stuurde versterkingen in verschillende golven, maar volgens de woordvoerder konden enkel de eerste versterkingen de stad bereiken. De later gestuurde troepen werden op weg naar de stad aangevallen. Veiligheidstroepen benaderen de stad nu vanuit vier verschillende richtingen. De situatie rond Ghazni zal de komende 24 uur aanzienlijk verbeteren, klinkt het.