Honderd nieuwe doden in New York, ventilatoren moeten voortaan twee patiënten beademen TT

26 maart 2020

19u40

Bron: Reuters 10 In de staat New York, het epicentrum van de corona-epidemie in de VS, heeft het nieuwe coronavirus de voorbije 24 uur honderd nieuwe levens geëist. Sinds het begin van de epidemie zijn er 385 overlijdens geregistreerd. Dat meldt de gouverneur van de staat.

Deze voormiddag telde de staat ruim 37.000 bevestigde gevallen. Een dag eerder waren er dat 30.000, zei gouverneur Andrew Cuomo op een persconferentie. New York telt bijna 20 miljoen inwoners.

“Hoe langer je beademd wordt, hoe hoger de kans op een slechte afloop”, stelt Cuomo. “We hebben nu patiënten die twintig à dertig dagen beademd worden.” Volgens de man is er op op dit moment genoeg beademingsapparatuur. “Maar in de toekomst zal meer nodig zijn.” Vandaag is bijvoorbeeld al beslist om voortaan elk beademingstoestel ‘op te splitsen’, zodat er twee patiënten aan kunnen in plaats van slechts één.

De stad New York is uitgegroeid tot dé hotspot qua besmettingen in de VS, nadat eerst de westkust het zwaarst getroffen leek. De staat zal nu proberen om zo snel mogelijk nieuwe ziekenhuisbedden en -afdelingen in te richten in bestaande gebouwen, en er zo nodig bij te bouwen. Het doel moet volgens Cuomo zijn om van de 53.000 beschikbare bedden naar 140.000 te evolueren.

In de hele Verenigde Staten zijn inmiddels 70.000 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Ook zijn er 1.046 mensen overleden aan de gevolgen van het virus, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse John Hopkins-universiteit.

Lees ook:

Waarom Amerika het nieuwe corona-epicentrum kan worden (+)

Verpleger (48) bezwijkt aan coronavirus in ziekenhuis New York waar medewerkers vuilniszakken moeten dragen als bescherming

Situatie op Amerikaanse arbeidsmarkt dramatisch verslechterd door coronacrisis