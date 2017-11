Honderd jihadistische vrouwen in Nederland mogelijk tikkende tijdbom Ton Voermans

De Nederlandse Laura H. werd begin deze week in Rotterdam veroordeeld tot twee jaar cel wegens voorbereidingshandelingen voor het plegen van terroristische misdrijven. Ze zat sinds haar terugkomst uit IS-gebied in de gevangenis. Er zijn bijna honderd jihadistische vrouwen in Nederland die minstens zo fanatiek zijn als de mannen. De Nederlandse veiligheidsdienst AIVD is bevreesd dat ze zelfs gewelddadig kunnen worden en een aanslag plegen.

Dat meldt de AIVD in een publicatie over jihadistische Nederlandse vrouwen. Volgens de veiligheidsdienst zoekt IS naar nieuwe mogelijkheden nu er een tekort aan strijders is ontstaan en het kalifaat afbrokkelt. Alles wordt aangegrepen om de totale nederlaag te voorkomen.

Vrouwen van de moslimextremisten zijn niet langer aan huis gekluisterd om voor hun strijdende man en de kinderen te zorgen. Er is een absurde emancipatie gaande onder de jihadisten. "Sinds kort staat IS vrouwen een actievere en gewelddadige rol toe. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet, kunnen jihadistische vrouwen in het strijdgebied en in Nederland een grotere geweldsdreiging vormen. De laatste twee jaar heeft een aantal jihadistische vrouwen in Europa geprobeerd een aanslag te plegen", laat de AIVD weten. Zo waren het in september 2016 geradicaliseerde vrouwen die een auto gevuld met gasflessen en benzine achterlieten bij de Notre-Dame in Parijs. De Waalse Molly B. , die in het West-Vlaamse Wevelgem woonde, zou hulp verleend hebben aan de vrouwen en werd in maart aangehouden.

Vrouwen zijn minstens zo toegewijd aan het jihadisme als mannen Veiligheidsdienst AIVD

"Deze vrouwen zijn minstens zo toegewijd aan het jihadisme als mannen", waarschuwt de AIVD. Hun rol mag niet onderschat worden. Het gaat om jonge vrouwen, ruim de helft is jonger dan 25 jaar.

Naast de 100 jihadistische vrouwen in Nederland zijn er sinds 2012 ook minstens 80 vrouwen uit Nederland naar Syrië en Irak gereisd. Niet eerder waren er zoveel Nederlandse vrouwen in het jihadistische strijdgebied. Het overgrote deel sloot zich aan bij Islamitische Staat.

Propaganda

Niet alle jihadistische vrouwen zijn tikkende tijdbommen. Maar ook zonder de wapens op te pakken voor de gewelddadige religieuze strijd kunnen de jihadistische vrouwen een bedreiging vormen. Ze rekruteren anderen, produceren propaganda en ze zamelen geld in voor de jihadistische strijd. Daarnaast voeden ze hun kinderen op met het jihadistische gedachtegoed waarin de verheerlijking van de gewelddadige religieuze strijd centraal staat.

Ondanks de zware verliezen van Islamitische Staat in Syrië en Irak zijn er nog steeds vrouwen die willen vertrekken naar het kalifaat. De propaganda – alleen daar kan een islamitische vrouw echt zichzelf zijn – blijft aantrekkelijk voor geradicaliseerde moslima’s.

Gedachtegoed

Vrouwen die de ineenstortende Islamitische Staat juist ontvluchten en terug willen naar Nederland zijn eveneens een punt van zorg voor de AIVD. De vrouwen die er nu nog zijn, verblijven er gemiddeld al drie jaar, de meeste vrouwen vertrokken toen het kalifaat in 2014 werd uitgeroepen.

Al die tijd zijn ze blootgesteld aan geweld en groeide hun jihadistisch netwerk. Meer dan tien vrouwen zijn min of meer gedesillusioneerd teruggekeerd. De AIVD verwacht dat steeds meer Nederlandse vrouwen terugkeren uit het oorlogsgebied. "Waarschijnlijk behoudt een aanzienlijk deel na terugkomst in Nederland haar jihadistisch gedachtegoed en connecties", aldus de veiligheidsdienst.