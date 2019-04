Honderd doden op drie weken tijd door ebola in Congo ADN

06 april 2019

11u11

Bron: Belga 0 Op drie weken tijd zijn in het noordoosten van Congo zowat honderd bijkomende doden gevallen door ebola. Dat blijkt uit de nieuwste balans die het ministerie van Gezondheid gisterenavond heeft gepubliceerd.

Sinds begin augustus trof de ebola-epidemie in de provincies Noord-Kivu en (in mindere mate) Ituri 1.117 mensen, blijkt uit de balans. In totaal kwamen al 702 mensen om (636 bevestigde en 66 waarschijnlijke ebolagevallen) en werden 339 zieken genezen. Daarnaast worden nog 295 verdachte gevallen onderzocht.

Het epicentrum van de epidemie verplaatst zich sinds de uitbraak steeds zuidelijker, van het plaatsje Mangina naar de stad Beni en ondertussen ook naar het gebied rond de stad Butembo. Het gaat om de tiende ebola-epidemie in Congo sinds 1976.



Al een week na de uitbraak van de epidemie, startten de autoriteiten met vaccinaties. Sindsdien zijn volgens het gezondheidsministerie meer dan 95.000 mensen gevaccineerd.