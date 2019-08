Honderd Britse parlementsleden roepen Johnson op parlement bijeen te roepen IB

18 augustus 2019

06u30

Bron: Belga 0 Meer dan honderd Britse parlementsleden hebben in een brief premier Boris Johnson opgeroepen om het parlement onmiddellijk samen te roepen, tijdens de vakantieperiode, om nog over de brexit te debatteren.

Het parlement is nog tot 3 september in vakantie, maar de parlementairen willen vroeger samenkomen aangezien de brexit gepland is op 31 oktober.

De ondertekenaars zijn allemaal tegenstanders van de brexit en willen de uitstap uit de EU tegenhouden.

“Land op rand van nationale crisis”

"Ons land staat op de rand van een economische crisis, terwijl we afstevenen op een brexit zonder akkoord", schrijven ze. "We staan voor een nationale crisis en het parlement moet onmiddellijk bijeengeroepen worden."

Johnson is vastberaden om het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie te laten stappen, ook al slaagt hij er niet in om het plan van zijn voorganger Theresa May met Brussel te heronderhandelen.