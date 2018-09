Honden zitten angstig opgesloten in kooi tijdens storm Florence. Gelukkig is hun redding nabij Sven Van Malderen

17 september 2018

21u52

Bron: NBC News 17 Opgesloten in een kooi, met de voorpoten tegen het hek uit angst voor het almaar stijgende water: zo troffen reddingswerkers gisterenmiddag enkele honden aan in Leland (North Carolina). Het filmpje van hun redding is al meer dan drie miljoen keer bekeken. De passage van de orkaan Florence heeft inmiddels al aan minstens 23 mensen het leven gekost.

Ryan Nichols en David Rebollar waren achtergebleven mensen uit hun ondergelopen huizen aan het redden toen ze plots de honden hoorden huilen. Ze zochten uit waar het lawaai vandaan kwam en botsten zo op de viervoeters.

"Het water was op dat moment snel aan het stijgen", vertelt Nichols aan NBC News. "Nog een uur en ze zouden zeker gestorven zijn."

"Baasjes in paniek vertrokken"

De mannen lieten de zes honden uit hun kooi, een meegereisde journalist schoot intussen de beelden. Het duo wordt nu bedolven onder de lofbetuigingen, al zijn er ook enkelen die vinden dat ze de dieren hadden moeten meenemen. "Van een buur kreeg ik te horen dat er een hondje van amper acht maanden bij was. De baasjes waren zelf in paniek in de nacht van zaterdag op zondag vertrokken."

"Niet naar hier gekomen om held te worden"

"Ik ben niet naar hier gekomen om een held te worden", maakt Nichols duidelijk. Vorig jaar werd hij zelf het slachtoffer van orkaan Harvey in Houston. Hoewel zijn huis en zijn zaak toen zwaar getroffen werden, ging hij samen met zijn maat Rebollar levens redden. "Voor ons was het op dat moment duidelijk: als er nog eens een orkaan kwam, zouden we opnieuw een handje toesteken."

Vandaar dus dat ze eergisteren in North Carolina geland zijn. Ze begonnen meteen aan hun reddingsactie. "Gisteren hebben we zo'n 25 à 30 mensen uit hun huis gehaald. Onder hen was ook een baby van vijf weken. Ik had al deze aandacht niet verwacht, maar het is goed dat iedereen nu eens ziet wat er echt gebeurt. De overstromingen zijn van een zwaarder kaliber dan wat we meemaakten met Harvey."

Nichols en Rebollar zijn niet de enigen met een hart voor dieren. Brent Scott en Sam Woodman brachten bijvoorbeeld een pitbull in veiligheid die helemaal doorweekt op een veranda verzeild geraakt was. Als dank werden ze bedolven onder de likjes.

This gorgeous pup was just rescued from a flooded neighborhood in South Lumberton. She’s soo happy.

Brent Scott drove down from Maine to help with animal rescues. pic.twitter.com/PYCuln56ud Chris D'Angelo(@ c_m_dangelo) link

En wat dan gedacht van Tony Alsup? De 51-jarige truckchauffeur uit Greenback (Tennessee) redde met zijn gele schoolbus al 53 honden en elf katten uit het wassende water. Hij zet ze nu veilig af bij verschillende dierenasielen.

"Man van mijn woord"

En dan te bedenken dat alles met een misverstand begonnen is. "Toen Harvey toesloeg, kwam er een oproep om zo veel mogelijk dieren uit kennels te gaan redden", vertelt de man. "Ik ging er met plezier op in, alleen viel de grootte van mijn vrachtwagen een beetje tegen. De werknemers van die dierenasielen hadden er duidelijk meer van verwacht. Maar ik ben een man van mijn woord, vandaar dat ik intussen een bus gekocht heb ter waarde van 3.200 dollar (2.740 euro). Als er nu ergens in Amerika een gevaarlijke orkaan opduikt, ben ik van de partij om de dieren te redden."

Jongen (1) uit armen van moeder gerukt

De dodentol is nu dus opgelopen tot zeker 23. De meeste slachtoffers vielen in de staat North Carolina, de kustplaats Wilmington is volledig afgesneden van de buitenwereld. De wateroverlast kan nog weken aanhouden.

Vandaag moesten reddingswerkers nog het lichaam van een eenjarige jongen bergen. Het water had hem uit de armen van zijn moeder gerukt. Zij had volgens de politie een afzetting genegeerd en was met haar auto een afgesloten weg opgereden. Daar sleurde het water het voertuig van de weg. De bestuurster kon zichzelf in veiligheid brengen, maar haar zoontje overleefde het niet.