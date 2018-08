Hond wordt bij zwaar ongeval uit auto geslingerd. Drie weken later vinden ze hem terug op bergtop en vloeien er tranen van geluk Karen Van Eyken

29 augustus 2018

17u45

Bron: Focus, Facebook, Mashable 8 Bij een zware crash in de Amerikaanse staat Colorado gaat een terreinwagen over de kop. Aan boord zitten Jennifer, haar dochter Samantha en hun hond Bentley. De viervoeter wordt uit het voertuig geslingerd, de moeder sterft en haar 21-jarige dochter raakt gewond, maar overleeft het ongeval. Maar Bentley is spoorloos. De zoektocht naar hem zou drie weken duren. De hereniging is onbeschrijfelijk.

Het verkeersongeval gebeurde op 7 augustus. Dagenlang zoeken reddingswerkers en lokale bewoners tevergeefs naar de hond. Zowat drie weken later krijgt Samantha via haar speciaal opgerichte Facebookpagina 'Bring Bentley Home' een tip binnen over de Goldendoodle.

De 21-jarige vrouw uit de staat Kansas aarzelt geen seconde en neemt een vroege vlucht naar Colorado. Bentley zou gezien zijn op een bergtop - 300 meter hoger dan de plek waar het tragische ongeval gebeurde. Maar het dier blijkt erg angstig na het drama dat hij beleefde.

Samen met een groep klimt Samantha naar de top en slaagt erin om haar geliefde viervoeter te spotten. Het getraumatiseerde dier reageert in eerste instantie schichtig. "Ik ging op de grond liggen, haalde wat voedsel boven en een nieuw speeltje dat ik voor Bentley had gekocht", schrijft Samantha op Facebook. Uiteindelijk overwint de hond zijn angst en Samantha kan hem omhelzen. Het is een pakkend moment. De tranen vloeien rijkelijk.

Samantha en Bentley hebben nu elkaar om deze tragedie te boven te komen. En dat gaat hen lukken.