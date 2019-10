Hond stapt op geladen revolver en schiet per ongeluk vrouw neer IB

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Oklahoma is in haar been geschoten door een hond. De labrador sprong op een geladen revolver toen de vrouw samen met de eigenaar van de hond in de auto bij een spoorovergang zaten te wachten.

Bij de noodcentrale van Oklahoma City kwam volgens verschillende Amerikaanse media een telefoontje binnen over het bizarre incident dat plaatsvond in het plaatsje Enid. De 79-jarige bestuurder van de pick-up truck vertelde de hulpdiensten dat hij samen met de 44-jarige vrouw, die zijn verzorgster zou zijn, en labrador Molly onderweg was naar zijn broer.

Toen de auto bij een spoorwegovergang moest wachten, sprong Molly plots vanaf de achterbank naar voren, tussen de twee stoelen in, waarbij de revolver afging die in het bakje tussen de stoelen lag en een kogel het been van de vrouwelijke passagier doorboorde.

Riem

Tijdens de oproep was het gekerm van de getroffen vrouw op de achtergrond te horen. De bestuurder kreeg van de noodcentrale instructies om het hevig bloedende been van de vrouw af te binden. De man gebruikte daarop zijn riem om het getroffen been vlak boven de wonde af te binden en zo het bloed te stelpen tot de hulpdiensten arriveerden.

Politieonderzoek wijst uit dat het verhaal van de man klopt. Het slachtoffer is inmiddels behandeld in een lokaal ziekenhuis.