Hond redt Indiaas gezin van dodelijke aardverschuiving AV

13 augustus 2018

18u03

Bron: BELGA 3 In India heeft de hond des huizes een gezin van een gewisse dood gered. De viervoeter slaagde erin de gezinsleden wakker te blaffen, net voor een aardverschuiving de gezinswoning in de Indiase staat Karala volledig vernielde. Dat meldden lokale Indiase media.

Mohanan P. en zijn gezin lagen in hun huis in de bergachtige regio Idukki te slapen toen hun hond het rond 03.00 uur 's nachts op een blaffen zette. "We beseften dat er iets aan de hand was. Ik ben naar buiten gelopen om te kijken en we moesten in alle haast de woning verlaten", vertelde de vader van het gezin aan de Indiase zender NDTV. Net buiten zag het gezin hoe een grondverschuiving de woning helemaal vernielde.

Door de jaarlijkse moessonregens kampt de zuidelijke staat Karala de laatste dagen met overstromingen als gevolg van de jaarlijkse moessonregens. Die overstromingen kostten inmiddels al aan 39 mensen het leven. Meer dan 100.000 mensen raakten dakloos.