Hond redt gezin van dolle schutter maar schiet er zelf leven bij in KVDS

26 maart 2019

08u19

Bron: GoFundMe, The Washington Post 5 Buitenland Hij was amper een maand oud toen Laura Martinez en haar gezin hem drie jaar geleden vonden, helemaal alleen langs de kant van de weg in de Amerikaanse staat Texas. Zijn enkel was gebroken waardoor hij mankte en hij had schurft. De dierenarts vertelde dat het een verloren zaak was en dat ze de Pyrenese berghond best een spuitje gaven, maar de familie kon het niet over haar hart krijgen. Een beslissing waardoor ze vandaag nog allemaal leven, aldus Martinez.

De kinderen noemden de hond Zero, naar het geesthondje van Jack Skellington uit de animatiefilm ‘The Nightmare Before Christmas’. Omdat hij als pup maar een schim was van zichzelf, maar toch hondstrouw. Hij kwam er echter bovenop en daarop veranderden ze zijn naam in Zero the Hero. Het gezin had de hond gered. En jaren later zou hij hetzelfde doen voor hen.

Problemen

Dat gebeurde twee weken geleden. Laura organiseerde toen een feestje voor de 12de verjaardag van haar dochter en haar huis was gevuld met meer dan tien kinderen tussen 5 en 15 jaar. Martinez was in de garage hamburgers en hotdogs aan het bakken met Zero aan haar voeten, toen een buurjongen (17) op de oprit verscheen. En Laura wist meteen dat er problemen op til waren.





Een dag eerder – op zaterdag 9 maart – was ze naar het huis van de jongeman gereden voor een gesprek met zijn ouders. Ze verdacht hem er namelijk van dat hij bij haar had ingebroken. Dat vertelt ze op de geldinzamelingssite GoFundMe. “Hij stal de portefeuille van mijn zoon met 300 dollar (265 euro, red.) erin, juwelen en nog wat andere spullen. Dat wisten we omdat hij foto’s van zichzelf op Snapchat had gezet, waarop hij te zien was met een pet die hij had meegenomen.” (lees hieronder verder)

De ouders van Javian Castaneda waren echter niet thuis en ze besloot een briefje achter te laten met de vraag om haar te bellen. Terwijl ze daar stond, kwam de jongen thuis. Volgens haar bedreigde hij haar en zei hij dat hij zijn geweer zou halen, terwijl een buurman erop stond te kijken. Laura keerde daarop terug naar huis, in de gedachte dat ze zijn ouders wel zou horen.

Roepen

Het was echter de jongen zelf die een dag later plots in de garage van Laura stond. Hij begon tegen haar te roepen, waarop zowel zij als haar dochter Valori hem aanmaanden om weg te gaan. “Hij bleef maar zeggen dat hij in de problemen zou komen”, klinkt het op GoFundMe. “Uiteindelijk stapte ik op hem af en zei ik dat hij onmiddellijk moest vertrekken. Daarop sloeg hij me in mijn gezicht. Mijn zoon Patrick stond naast me en sloeg hem meteen terug. Daarop stapte Javian achteruit. Hij trok een geweer van onder zijn riem en begon te schieten.” (lees hieronder verder)

In de Amerikaanse krant The Washington Post vertelt ze hoe ze schrok van de jongen, die jarenlang in hetzelfde voetbalteam als haar zoon had gespeeld en verscheidene keren was komen logeren bij haar thuis. “Niemand van ons wist dat hij een geweer had”, klinkt het.

Twaalf schoten werden er volgens haar in totaal afgevuurd. Eerst werd haar zoon Taylor in zijn voet geraakt. Zero zag het gebeuren en handelde meteen. Hij sprong op Castaneda af en beet de jongen. Die schoot daarop op de hond, die in de borst werd geraakt en viel. Er volgden nog drie schoten. Twee raakten dochter Valori in de rug, de derde kwam in de barbecue terecht.

Kogels

Daarop sprong Zero opnieuw recht. Hij duwde Castaneda op de grond, wat hij meteen bekocht met nog twee extra kogels. Een raakte zijn oor, de andere kwam in zijn buik terecht. Laura stormde op hem af en werd door een van de vijf laatste kogels van Castaneda geraakt in haar rechterbeen. (lees hieronder verder)

“Zonder Zero waren we er vandaag niet meer geweest”, vertelt ze in The Washington Post. “Al onze verwondingen zijn in ons onderlichaam, omdat Zero er met zijn aanvallen voor zorgde dat Javian nooit echt tijd had om te mikken.”

Zelf had Zero minder geluk. Hij bekocht zijn heldendaad met zijn leven. Een van de zonen van Laura en een buurman gingen met de hond – die verlamd leek – naar de dierenarts, terwijl zij zelf en haar twee gewonde kinderen naar het ziekenhuis moesten. Deze keer was er geen keuze. Zero was te zwaar gewond en het gezin moest hem laten inslapen.

De politie van Harris County pakte de jongeman enkele dagen later op en hij zit nu in de cel op beschuldiging van drie gevallen van zware geweldpleging met een dodelijk wapen. De borg is vastgesteld op 90.000 dollar (80.000 euro). (lees hieronder verder)

Laura is intussen een geldinzameling gestart om de medische kosten van het gezin te betalen: de operaties die al gebeurd zijn en de ingrepen die nog moeten komen en de medicijnen en alle andere rekeningen, want Laura en een van haar kinderen kunnen niet meer werken door hun verwondingen. Laura rijdt namelijk rond voor de vervoersdienst Lyft.

Het ergste verlies is volgens haar echter Zero. Het gezin heeft intussen een gedenkteken voor hem in de voortuin geplaatst, dat iedereen moet herinneren aan zijn heldendaad.