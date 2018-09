Hond Lucy blijkt cruciaal bewijsmateriaal: baasje mag als vrij man gevangenis uit Tynke Landsmeer kv

11 september 2018

03u01

Bron: AD.nl 0 Een man uit de Amerikaanse staat Oregon die een 50 jaar durende celstraf uitzat wegens verkrachting, is weer vrijgelaten nadat zijn hond Lucy werd teruggevonden. De zwarte labrador bleek een cruciaal bewijsstuk in de zaak tegen loodgieter Joshua Horner.

Horner werd in april 2017 veroordeeld wegens seksueel misbruik van een minderjarige. Het meisje getuigde voor de rechtbank onder meer dat de man had gedreigd haar huisdieren dood te schieten als ze naar de politie zou lopen. Om die dreiging kracht bij te zetten zou hij zijn eigen hond Lucy voor de ogen van het meisje hebben afgeknald.

Zes maanden na zijn veroordeling riep Horner de hulp in van het Oregon Innocent Project, een groep die rechtszaken van mogelijk onschuldig veroordeelden opnieuw onder de loep neemt. Zo stond hij erop dat hij zijn hond nooit had doodgeschoten en dat Lucy dus nog ergens moest rondlopen.

Een uitgebreide zoektocht naar wat een speld in een hooiberg leek, eindigde in Gearhart, een plaatsje aan de kust van Oregon, waar Lucy uiteindelijk werd aangetroffen. Daarmee werd bewezen dat het slachtoffer onder ede had gelogen in de rechtbank, wat haar hele getuigenis onderuit haalde.

Volgens de officier van justitie John Hummel ,die de zaak vervolgens opnieuw bekeek, is hij er weliswaar niet honderd procent van overtuigd dat de man het meisje niet heeft aangerand, maar hij is er evenmin van overtuigd dat hij het wel heeft gedaan. Dat verklaarde hij maandag in de rechtbank. Rechter Michael Adler verwierp vervolgens de zaak, waarna Horner als een vrij man de gevangenis mocht verlaten.

"Kelli en ik zijn klaar om ons leven weer op te pikken", zei Horner maandag, verwijzend naar zijn vrouw. Het koppel liep hand in hand en breed glimlachend de rechtbank uit.