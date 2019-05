Hond Joep na overlijden baasje op het laatste moment gered van spuitje Simone van Zwienen

24 mei 2019

17u10

Bron: AD 5 Het zag er heel slecht uit voor hond Joep uit het Nederlandse Veenendaal: zijn baasje overleed begin deze week en de nabestaanden hadden besloten om Joep in te laten slapen. Zo konden ze samen in een urn.

Maar luttele uren voor het inbrengen van het dodelijke spuitje is Joep toch gered. Cindy Albers uit Veenendaal (provincie Utrecht) kende de eigenaar van Joep goed en liet de hond iedere zaterdag en zondag uit, ruim vijf jaar lang.



Toen ze hoorde dat Men Joep zou laten inslapen, plaatste ze een emotioneel bericht op sociale media. “Dag Joep’” schreef ze. Door haar bericht ontving ze in korte tijd tientallen reacties.

Naar Haarlem

“Vandaag om 16.30 uur zou Joep voor het spuitje naar de huisarts gaan, maar er hebben zich drie mensen gemeld die Joep willen overnemen. Na overleg met de nabestaanden is besloten dat hij vanavond naar Anne uit Haarlem gaat’’, aldus een opgeluchte Cindy.



Joep is 15 jaar en heeft drie abcessen en heeft mogelijk niet lang meer te leven. Maar zijn laatste jaren kan hij nu in alle rust uitzitten.



Een gezond hondje in de Amerikaanse staat Virginia had onlangs minder geluk: Shih Tzu Emma kreeg een spuitje, naar de wens van het overleden baasje.

De kracht van Twitter heeft zijn werk gedaan. Ik kan wel janken. Joep gaat vanavond naar Anne en krijgt bij haar een warm huis. Iedereen bedankt voor jullie steun en begrip, naar bovenal heel, heel veel dank Anne! Je bent goud waard. ❤@Anne17812051 https://t.co/RZV7TSyWB9 Cindy(@ CindyAlbers4) link

Ik heb een aantal jaren, iedere zaterdag en zondag met liefde dit hondje uitgelaten.

Het baasje van Joep is vannacht overleden, niet verwonderlijk, hij wilde ook dood. Aangezien Joep ook al oud is en zijn baasje zal missen hebben ze besloten Joep in te laten slapen. Dag Joep. 😪 pic.twitter.com/aXLx9wbHKQ Cindy(@ CindyAlbers4) link

Dag lieve Joepie. 💞 pic.twitter.com/cZOhS7obX9 Cindy(@ CindyAlbers4) link