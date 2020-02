Hond in Hongkong test licht positief op coronavirus: “Nog geen bewijs dat ook huisdieren getroffen kunnen worden” Sven Van Malderen

28 februari 2020

12u17

Bron: South China Morning Post 0 De hond van een patiënt in Hongkong heeft licht positief getest op het coronavirus. Dat bleek na onderzoek van zijn neus- en mondholten. Een bloedtest moet uitwijzen of de viervoeter echt besmet geraakt is.

De kans bestaat immers ook dat ‘milieucontaminanten’ een rol gespeeld hebben. Stel bijvoorbeeld dat het baasje in zijn buurt zwaar gehoest heeft, dan kunnen er sporen van het virus in zijn neus en mond teruggevonden worden. “Een hond kan - net als een zakdoek bijvoorbeeld - simpelweg drager zijn van het virus”, stelt dierenarts Michael Bradley. “Er is nog geen bewijs dat honden of katten getroffen kunnen worden door Covid-19, dus paniek is niet aan de orde.” De hond zelf vertoont alvast geen symptomen.

Quarantaine

Voor de zekerheid zullen huisdieren van coronapatiënten in Hongkong wel veertien dagen in quarantaine ondergebracht worden. Tot hier toe mochten familieleden op die honden en katten letten, nu zal het ministerie van Landbouw die taak overnemen.

Viroloog Marc Van Ranst liet eerder al optekenen dat de vrees rond huisdieren waarschijnlijk onterecht is. “Corona is geen vogelvirus, in tegenstelling tot influenza. Of huisdieren het virus kunnen overdragen is nog niet getest, maar we verwachten van niet. Destijds waren er katten met het SARS-virus, maar voor corona is dat onwaarschijnlijk”, klonk het.

