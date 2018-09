Hond gaat midden op de weg zitten. Wanneer autobestuurder uitstapt, hoort hij hulpgeroep KVE

27 september 2018

11u05

Bron: ABC 30 10 Een bestuurder van een takelwagen was vorige zondag in de Amerikaanse staat Californië verloren gereden. Plots versperde een hond de weg. Hij stapte uit en probeerde het dier tevergeefs te lokken. Toen hij het wilde opgeven, hoorde hij ineens hulpgeroep.

Die bewuste dag verliep niet op wieltjes voor Martin Hall. Hij was helemaal naar het mijnstadje Coulterville ten zuiden van Sonora gereden voor een oproep, maar de klus ging niet door. Hij maakte klaarblijkelijk een omweg bij zijn terugkeer en reed hopeloos verloren. En toen zat er plots een hond - met nog een leiband aan - midden op de weg.

"Het was vreemd want we zaten op een veldweg en er was verder geen levende ziel te bespeuren. Ik besefte dat er iets niet pluis was", zei Hall.

Broodje

De man vermoedde dat de viervoeter verloren was gelopen en probeerde het dier te lokken met een broodje. Maar het haalde niets uit. De hond maakte als een standbeeld pas op de plaats. Hij besloot om het tafereel te filmen vooraleer hij zou vertrekken. Het was toen dat hij hulpgeroep hoorde.

De video laat zien hoe Hall het geluid probeerde te traceren. Uiteindelijk trof hij een man aan die op zijn buik op de grond lag. Naast hem zat een tweede hond die heel de tijd aan zijn zijde was gebleven, terwijl de andere viervoeter hulp was gaan halen.

Kruipen

De 67-jarige man was blijkbaar uitgegleden tijdens een wandeling met zijn honden. Vermoedelijk had hij daarbij zijn heup gebroken. Hij probeerde op zijn buik naar zijn woning te kruipen, die meer dan anderhalve kilometer verderop lag.

"Hij was heel opgelucht dat ik hem had gevonden, hij bedankte me uitvoerig", vertelde Hall.

De bestuurder verwittigde de hulpdiensten waardoor de onfortuinlijke wandelaar nu de beste zorgen krijgt in het ziekenhuis.

Juiste bestemming

Hall legde uit dat heel wat "verkeerde" beslissingen hem uiteindelijk toch naar de "juiste" bestemming hadden gebracht.

Een omweg kan je wel degelijk leiden naar de plek waar je op dat moment moet zijn, leert dit hartverwarmende verhaal.

Bekijk de beklijvende beelden in onderstaande video: