Hond dood teruggevonden in verzwaarde kist in het water

Danny van der Linden

27 juni 2019

15u36

Bron: AD.nl

Bianca Tichelaar uit Tzum in de Nederlandse provincie Friesland trof dinsdag een dichtgespijkerde kist aan in het water in het nabijgelegen dorp Herbaijum, in de kist vond ze een dode hond.