Hond die zijn baasjes doodbeet krijgt mogelijk dan toch geen spuitje na golf van verontwaardiging ADN

09 april 2018

17u44

Bron: The Guardian, NDR 8 Het was een gruwelijk zicht voor de Duitse hulpdiensten dinsdag in een flat in Hannover : twee mensen op de grond, dood en vol bloed. Uit de autopsie blijkt dat de moeder en haar zoon zijn doodgebloed na een aanval door hun hond. Al snel werd beslist dat het dier geëuthanaseerd zou worden. Maar na een storm van kritiek krijgt Chico misschien toch een tweede kans. "In hoeverre was het zijn schuld dat hij uiteindelijk zijn bazen doodbeet?", vragen sommigen zich af.

Na een telefoontje van een familielid drongen de hulpdiensten binnen in het appartement. Ze troffen er de lichamen aan van Lezime K. (52) en haar zoon Liridon (27). Doodgebloed na een aanval door hun hond Chico. Een spuitje zou gauw volgen. Maar nu blijkt dat er grote fouten zijn gemaakt. Chico, een Staffordshire terrier-mix, was ooit opgevoed als een vechthond. Zijn nieuwe baasjes konden hem niet aan. Hij had bij het gezin weggehaald moeten worden.

Metalen kooi

Uit berichtgeving van lokale kranten blijkt dat Lezime K. Chico acht jaar geleden kocht, niet lang voor de vervroegde vrijlating van haar ex-man. Hij was haar in 2005 met een bijl te lijf gegaan, door die aanval zat ze in een rolstoel. Aan buren zei ze toen dat ze de agressieve hond in huis had gehaald omdat ze vreesde voor haar leven en dat van haar vier kinderen. Al snel ondervond ze echter moeilijkheden om de als vechthond opgevoede viervoeter de baas te kunnen. Bijgevolg zat Chico het overgrote deel van de tijd binnen in een metalen kooi en kwam hij amper buiten. Zijn gevoeg deed hij volgens buren op het balkon.

In 2011 gaf het gezin aan een sociaal werker toe dat ze niet met de “permanente agressie” van de hond om konden. Een ingeschakelde hondentrainer schrok zich een ongeluk. Deze hond bleek een wapen in handen van dit gezin. De trainer adviseerde de diereninspectie om een officieel oordeel te vellen: kan de hond wel bij deze familie blijven? De inspectie oordeelde duidelijk: neen. Maar toen de eigenares zich daarop niet met Chico aanmeldde, gebeurde er helemaal niets. De beslissing werd nooit geïmplementeerd. Ook na veelvuldige klachten van buren over continu geblaf, werd geen actie ondernomen. Waarom er niets gebeurde, is volgens gemeenteraadsvoorzitter Axel von der Ohe "nauwelijks verklaarbaar". Hij spreekt van ernstig verzuim. Vanmiddag maakte de stad Hannover bekend dat het incident strafrechtelijke gevolgen kan hebben.

Protest

Al meer dan 250.000 mensen tekenden sinds dinsdag een nationale petitie om Chico te laten leven. Er vonden zelfs demonstraties plaats bij het kantoor van de diereninspectie in Hannover. “Zijn de twee doden van Hannover een tragedie? Ja. Is de hond de schuldige? Nee”, zo staat er in de petitie te lezen. “Het probleem van alle bijtaanvallen ligt aan de andere kant van de lijn. Bij de bazen. Dat klinkt wreed omdat er nu twee mensen dood zijn. Maar het is ook wreed om in het debat rond vechthonden – die alleen maar zo worden genoemd omdat mensen ze ooit zo hebben gemaakt – alleen maar op te roepen tot euthanasie.”

Het protest lijkt effect te hebben. Een woordvoerder van de stad laat weten dat de autoriteiten toegeven dat ze zelf in de fout zijn gegaan door de agressieve hond niet weg te halen bij zijn eigenaars. “Het deskundig oordeel, als dat was uitgevoerd, zou de eigenaar hebben verboden dit dier te houden”, aldus woordvoerder Udo Möller. Er wordt nu bekeken of Chico mogelijk opgevangen kan worden in een speciaal centrum voor honden met gedragsproblemen. Voorlopig blijft hij leven. Een definitieve beslissing volgt later.