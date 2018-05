Hond die in bloedhete Nederlandse bestelbus werd achtergelaten, overleden Graziella Gioia

30 mei 2018

16u21

Bron: AD.nl 400 Een hond die gisteren uit een bloedhete bestelbus werd gered in het centrum van de Nederlandse stad Den Haag, is vandaag overleden. Op advies van de dierenarts werd besloten het beestje te laten inslapen. Dat laat de politie weten.

De hond werd gisteren aangetroffen in een bestelbus in de Molenstraat. "Na de ontdekking was de situatie zorgwekkend met betrekking tot de gezondheid van de hond'', schreef de politie gisteren. Vandaag hebben de agenten van de dierenarts te horen gekregen dat de hond moest worden ingeslapen. "Er zijn veel complicaties ontstaan. Rust zacht, lieve viervoeter", zo klinkt het. De politie heeft intussen een verdachte opgepakt. "De verdachte betreft niet de eigenaar. De zorg was overgedragen aan een derde."

De Nederlandse politie had gisteren de handen vol aan het redden van oververhitte honden. Nog vier andere viervoeters moesten gered worden. Die hebben het wel overleefd. Raadslid René Oudshoorn van Groep de Mos wil dat huisdiereneigenaren een levenslang houdverbod opgelegd kunnen krijgen bij situaties als deze. Nu kan de rechter alleen een tijdelijk verbod opleggen. "Als iemand zich weer even goed gedraagt, mag hij of zij weer een huisdier nemen. Dat moet afgelopen zijn. Wie zijn of haar dier mishandelt of verwaarloost, heeft het recht op dieren verspeeld."