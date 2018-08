Hond bijt stuk uit been van 8-jarig jongetje Alfred de Bruin

27 augustus 2018

14u41

Bron: BD.nl 1 De 8-jarige Nino uit de aan België grenzende Nederlandse stad Roosendaal kreeg afgelopen vrijdag de schrik van zijn leven toen een hond ineens naar hem uithaalde. Het dier beet een stuk uit zijn scheenbeen.

"Nino kwam net op de fiets voorbij de speelplaats gereden, toen een man met twee honden boos was op een paar kinderen daar. De man was heel kwaad en overstuur. Blijkbaar reageerden de honden daarop. De honden zaten vast, maar toch kon een van de dieren het been van Nino pakken'', vertelt Nino's pleegmoeder Diana van Hooijdonk.



De bulterriër heeft een stuk uit Nino's scheenbeen gebeten. De wonde is verzorgd en verbonden in het ziekenhuis. "Het been ziet er niet goed uit. We moeten afwachten hoe de genezing verloopt, maar misschien is er nog plastische chirurgie nodig."

Melding

Zaterdag is bij de politie aangifte gedaan van de aanval door de hond. De wijkagent gaat de zaak in de buurt onderzoeken en overleggen wat er gedaan kan worden om herhaling te voorkomen. Muilkorven van beide honden is een van de opties, aldus een politiewoordvoerder. Volgens buurtbewoners hebben ze al vaker kinderen gebeten. De politie bevestigt dat er meer meldingen over de honden zijn gedaan.