Hond bijt 10-jarige jongen dood in Brits vakantiepark SVM

13 april 2019

13u59

Bron: ANP 9 Buitenland Een 10-jarige jongen is deze ochtend in het zuidwesten van Engeland doodgebeten door een hond. Het kind overleed volgens de politie ter plekke aan zijn verwondingen.

Het incident gebeurde in een vakantiepark in Looe in het graafschap Cornwall. De politie kwam ter plaatse na een melding dat de jongen buiten bewustzijn geraakt was. De hond viel aan naast een van de vele caravans in het Tencreek Holiday Park. Waarschijnlijk gaat het om een ‘bulldogachtig’ type.

De politie heeft drie uur na de feiten een 28-jarige vrouw opgepakt in Salatash, zo’n 25 kilometer verderop. De hond werd overgebracht naar een kennel.