Hond belandt in water, baasje tracht hem te redden en overlijdt mvdb

20 juli 2019

12u59

Bron: ANP 1 Een 42-jarige man is in het Beierse Münster (Lech) omgekomen toen hij zijn vrouw en zijn hond uit een rivier wilde redden. De hond was tijdens een wandeling in het water van de rivier Münsterer Alte gesprongen maar kwam daar in problemen door een draaikolk.

Toen het dier dreigde te verdrinken, sprong eerst de 24-jarige vrouw van de man in het water. Toen ook zij in nood kwam, sprong de man haar achterna. Een 14-jarige dochter wist de vrouw met een stok aan de kant te krijgen maar bij de man lukte dat niet meteen.



Hij werd uiteindelijk met veel moeite bewusteloos uit het water gehaald en met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij. Het kadaver van de hond werd later stroomafwaarts gevonden.