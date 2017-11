Homotijdschrift zwaar onder vuur voor 'walgelijke tweets' van editor TK

15u54

Bron: Guardian 0 LinkedIn Josh Rivers Het tijdschrift Gay Times, een maandblad uit het Verenigd Koninkrijk, heeft een van zijn kersverse editors geschorst. De man bleek een verleden vol antisemitische, racistische én homofobe tweets te hebben.

De carrière van Josh Rivers bij het in de homogemeenschap prestigieuze tijdschrift Gay Times was geen lang leven beschoren. Amper een maand nadat hij er als editor mocht beginnen, werd hij alweer op non-actief gezet nadat er bedenkelijke tweets uit zijn verleden opdoken. Het blad heeft nu een onderzoek geopend en zal bekijken of de man nog een toekomst heeft bij het bedrijf.

De tweets, die vooral tussen 2010 en 2011 gepost werden, waren dan ook erg grof en intolerant. Rivers haalde uit naar zowat alles en iedereen, waaronder joden, mensen met een andere huidskleur en andere holebi's. Hij heeft zich intussen via Twitter verontschuldigd tegenover 'iedereen die zich gekwetst, beledigd of teleurgesteld voelt'. "De tweets zijn vreselijk. De tweets zijn lelijk. De tweets zijn vol haat. Ze dateren uit mijn verleden en tonen hoe erg ik mezelf haatte. Ik heb hard gewerkt om daaruit te groeien en ik heb vele stappen genomen sindsdien. Ik probeer mensen nu met respect en vriendelijkheid te behandelen."

