Homoseksuele mannen nemen hashtag van rechtse extremisten over: "Wij zijn de échte Proud Boys"

05 oktober 2020

11u51

Bron: CNN 4 Opschudding op Twitter afgelopen weekend. De hashtag van de Amerikaanse extreemrechtse beweging ‘Proud Boys’ werd plots gekaapt door honderden foto’s van homoseksuele mannen. “We willen liefde en vreugde verspreiden”, klinkt het bij initiatiefnemer Matt Dechaine.

Wie het voorbije weekend naar de hashtag ‘#ProudBoys’ op Twitter zocht, kwam heel wat andere tweets tegen dan er gewoonlijk verschijnen. De hashtag van de nationalistische groep werd overspoeld door fotoberichten van homoseksuele mannen. “Het heroveren van de hashtag is prachtig. Het voelt alsof er voortdurend positieve verandering op til is en ik ben blij dat ik daar een klein deel van kan uitmaken”, klinkt het bij initiatiefnemer Matt Dechaine bij CNN. De Amerikaan postte gisteren als één van de eersten een foto van hem en zijn echtgenoot onder de hashtag #ProudBoys en is overweldigd door het onverwachte succes. “De wereld kan een zoveel mooiere plaats zijn als iedereen met respect en liefde met elkaar omgaat.” Vele anderen voegden nog aan bericht toe dat zij “de échte Proud Boys zijn.”

The reclaiming of #ProudBoys is wonderful. Here’s me and my husband. Together for 20 years and married for 3. Both very proud boys. pic.twitter.com/U2Dj95wpxy Matt Dechaine 👂(@ mattdechaine) link

Today represents one year of marriage, fourteen years together. #ProudBoys #anniversary pic.twitter.com/n3uEmV6mbe Dan(@ mwh_dan) link

“Stand back and stand by”

Bij de rechts-nationalistische beweging Proud Boys reageren ze verbaasd op alle tweets. “Dit is hysterisch. Ik begrijp niet goed wat ze hiermee willen bereiken", aldus Enrique Tarrio, leider van Proud Boys. “Dit is geen belediging of aanval voor ons. Onze groep is helemaal niet homofoob, het kan ons niet schelen met wie mensen slapen. Het enige wat ze proberen is om onze leden weg te drijven en ons het zwijgen op te leggen. Maar als je probeert het gedachtegoed van anderen te verdringen, wat is daar dan progressief aan?”, is Tarrio scherp.

Vorige week kwamen de Proud Boys nog in opspraak toen Donald Trump tijdens het eerste presidentiële debat zei dat de groep “alert moest blijven” en hen erop wees “dat toch iemand iets moet doen aan antifa en links in de VS.” De Proud Boys waren door het dolle heen na de vermelding in het debat en voegden daarom zelfs Trumps woorden “Stand back and stand by” toe aan het logo van de groep. Later kwam Donald Trump wel terug op die woorden na de enorme druk van buitenaf. “Ik veroordeel de Proud Boys. Ik weet niet veel van de Proud Boys, maar dat keur ik af”, hield de president het kort.

De groepering Proud Boys werd in 2016 opgericht door Gavin McIness, een rechtse activist. De naam is ontleend aan het nummer ‘Proud of Your Boy’ uit de Disney-film 'Aladdin’. Enkel mannen kunnen lid worden en iedereen moet bij toetreding zweren dat hij “een westerse chauvinist is die weigert zich te verontschuldigen voor het creëren van de moderne wereld.” Volgens McInnes is er een ‘oorlog tegen mannelijkheid’ gaande en is knokken, of een knokpartij veroorzaken, onderdeel van de ontgroening. In 2017 doodde één van de leden nog een linkse demonstrant. Leden van de Proud Boys verschijnen de laatste jaren ook heel vaak op Trump-rally’s.

