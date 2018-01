Homokoppel dient klacht in omdat één tweelingzoontje Amerikaans staatsburgerschap krijgt en andere niet Joeri Vlemings

Ethan Dvash-Banks is zestien maanden oud en verblijft momenteel zonder geldige papieren in de VS. Dat is bizar, want zijn tweelingbroertje Aiden is Amerikaans staatsburger en hij dus niet. Waarom? Omdat de ouders van de tweeling, een homokoppel, zelf een verschillende nationaliteit hebben. Die beoordeling van de Amerikaanse staat wordt aangevochten voor de rechtbank.

Aiden en Ethan kwamen op vier minuten na tegelijkertijd op de wereld. Ze hebben dezelfde draagmoeder, maar een andere papa. Die van Aiden is de 37-jarige Amerikaan Andrew Dvash-Banks, die van Ethan is Elad Dvash-Banks, een 32-jarige Israëliet. Ethan en Elad zijn allebei de wettelijke ouders van beide tweelingkindjes. Toch maakt de overheid een onderscheid tussen de twee jongetjes. Omdat Ethan het DNA van Elad heeft en Aiden dat van Andrew. Dat bleek toen het Amerikaanse consulaat in Toronto een DNA-test eiste om het Amerikaanse staatsburgerschap al dan niet toe te kennen aan Aiden en Ethan.

Ethan en Elad ontmoetten elkaar tien jaar geleden als studenten in Tel Aviv. Twee jaar later waren ze verloofd en in 2010 trouwden ze in Canada, omdat het homohuwelijk in de VS toen nog niet legaal was. Ze wilden graag kinderen en een gezinsleven opbouwen in Californië. Andrew groeide zelf op in Los Angeles. Elad en Andrew gebruikten hun eigen sperma om eicellen van dezelfde donor te bevruchten. De tweeling werd in 2016 in Canada geboren. De mannen wisten zelf wel wie de biologische vader van welk zoontje was, maar wilden dat liever privé houden. De Amerikaanse overheid besliste daar anders over.

In maart vorig jaar viel het verdict in de bus: een grote enveloppe voor Aiden met goed nieuws, een kleinere voor Ethan met de weigering van staatsburgerschap. "Dat was hard", zegt Elad, die een green card heeft en voor een non-profitorganisatie werkt. "Die beslissing trok eigenlijk mijn gezin uit elkaar."

Toch besloten ze te verhuizen naar Californië, met een tijdelijk toeristenvisum voor Ethan. Dat is nu vervallen. Ze hebben een green card aangevraagd voor Ethan, wat betekent dat de peuter geen papieren meer heeft. "Dat houdt ons 's nachts wakker, de veiligheid en het welzijn van ons kind", zegt Andrew, die reisagent is. De gevolgen voor het gezin wegen zwaar. Naar de grootouders van de tweeling in Tel Aviv reizen, zit er bijvoorbeeld niet in.

Volgens Elad en Andrew is er sprake van discriminatie tegen homokoppels, omdat het staatsburgerschap van een hun kinderen geweigerd wordt op basis van bloedverwantschap. "De staat doet mijn zoon onrecht aan", stelt Andrew. "We vechten dit aan om onze zoon en ons gezin te beschermen".

Heterokoppels zouden, volgens hun advocaat, in eenzelfde scenario geen problemen hebben. De klacht voert aan dat de overheid zich ten onrechte beroept op een wet die bedoeld is om eventuele bloedverwantschap van ongehuwde vaders te bewijzen, niet van homo-ouders.

"De staat behandelt hier koppels van hetzelfde geslacht alsof ze niet getrouwd waren en benadeelt zo hun kinderen", zegt Aaron C Morris, directeur van de organisatie Immigration Equality en advocaat van het echtpaar. "Het ontnemen van het staatsburgerschap aan een kind is een van de afschuwelijkste manieren van de overheid om een kind te benadelen, simpelweg omdat de ouders homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn."

De organisatie spande ook een parallelle rechtszaak aan namens een ander koppel, Allison Blixt, een Amerikaans staatsburger, en Stefania Zaccari, een Italiaans staatsburger. Zij leerden elkaar kennen in New York, trouwden en kregen twee zonen in Londen. Een van hen werd het Amerikaans staatsburgerschap ontzegd omdat hij door Zaccari werd gedragen.

Papa Elad is alvast hoopvol. Hij is ervan overtuigd dat ze de zaak zullen winnen en dat de wetgeving zal worden aangepast voor iedereen: "We zullen geschiedenis schrijven".