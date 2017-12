Homohuwelijk nu officieel goedgekeurd in Australië TK

08u40

Bron: Belga 0 AFP Het Australische parlement heeft vandaag het wetsontwerp goedgekeurd dat mensen van hetzelfde geslacht toelaat om te trouwen voor de wet. Australië wordt daarmee het 25e land ter wereld waar dat mogelijk is.

In november had bijna tweederde van de Australische bevolking zich in een grootschalige volksbevraging uitgesproken voor het holebihuwelijk, waarna premier Malcolm Turnbull beloofde voor Kerstmis een wet klaar te hebben. "We moeten de stem van het volk respecteren. We hebben hen om hun mening gevraagd en ze hebben het ons gegeven. Het resultaat is ondubbelzinnig, het is overweldigend. Ze stemden voor eerlijkheid, voor toewijding en ja, voor liefde", aldus de premier.

In ons land is het homohuwelijk al mogelijk sinds 2003. België was daarmee het tweede land, na Nederland, om de wetgeving in te voeren.

