Homofobe prediker dient ontslag in na bezoek aan prostituees, drugsgebruik en gokproblemen AW

10 januari 2019

18u18

Bron: NYT, NBC News 0 Donnie Romero, een Mexicaanse priester, diende enkele dagen geleden zijn ontslag in nadat hij beschuldigd werd van drugsgebruik, gokken en bezoekjes aan prostituees. De man kwam eerder al in opspraak omdat hij de schutter prees die 49 mensen in een homoclub in Orlando doodde.

Donnie Romero, die in 2014 de Stedfast Baptist Church in Texas oprichtte, sloeg tijdens een kerkvergadering op 2 januari mea culpa: “Ik ben een vreselijke echtgenoot en vader geweest. Dit is de beste beslissing die ik op dit moment kan maken, voor mijn gezin en voor de kerk”.



Romero diende zijn ontslag in nadat Steven Anderson, een collega van Romero en hoofd van de overkoepelende kerk, enkele verwijten naar het hoofd van de priester slingerde. “Zijn belangrijkste misstap is het bezoek aan de prostituees. Daarnaast gebruikte hij marihuana en gokte hij”, aldus Anderson in een videoboodschap op Youtube. Ook de opvolger van Romero verwijt hem vooral zijn bezoekjes aan prostituees. Beide mannen zijn in hun verklaring mysterieus over het geslacht van de prostituees. Nochtans haalde Romero enkele keren de krantenkoppen door zijn omstreden uitspraken over homo’s.

Haatprediker

Zo kwam Romero in opspraak omdat hij lof had voor de schutter in Orlando. Omar Mateen schoot in juni 2016 bijna vijftig mensen dood in een homoclub in Orlando, en Romero had er enkel lof voor: “Homoseksuele mensen zijn eigenlijk gewoon pedofielen. Nu ze dood zijn, kunnen ze tenminste geen kleine kinderen meer pijn doen”.

Tijdens zijn preken vertelde hij meermaals dat homoseksuele mannen gewoon doen wat ze willen. “Ik geloof persoonlijk dat elke homoseksueel ook een pedofiel is. Daarom moeten ze uit de samenleving worden verwijderd.” Nog eentje voor zijn curriculum: in 2009 kwam Donnie Romero in de media nadat hij bad voor de dood van toenmalig Amerikaans president Barack Obama.

Katholieke extremisten

Romero en Anderson behoren tot een kleine groep extreem-christelijke conservatieven. De Stedfast Baptist Church maakt immers deel uit van een landelijk netwerk van bijna dertig onafhankelijke kerken: Faithful Word Baptist Church. Steven Lee Anderson is de oprichter van die koepel en predikt er voornamelijk haat. Zo scharen alle aanhangers zich achter het idee dat homo’s de doodstraf verdienen. “Homoseksualiteit is een zonde en God bestraft die met de doodstraf”, zo staat te lezen op hun officiële website.