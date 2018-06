Homoactivisten doodgeschoten in Mexico

kv

18 juni 2018

23u26

Bron: ANP

2

In het zuiden van Mexico zijn drie activisten die zich inzetten voor de rechten van homo's en lesbiennes doodgeschoten. Hun lijken zijn gevonden naast een weg in Taxco in de staat Guerrero. Volgens de lokale media waren de mannen met een schot door het hoofd geëxecuteerd.