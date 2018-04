Homo's in de val gelokt in Dordrecht: 14-jarige opgepakt EVDH - MVDB

03 april 2018

10u28

Bron: AD.nl 0 Een 14-jarige jongen is gisteravond opgepakt in verband met de mishandeling van twee mannen afgelopen weekeinde in de Nederlandse stad Dordrecht. De slachtoffers hadden een afspraak gemaakt via datingapp Grindr.

Een van de mannen, een 28-jarige man uit Dordrecht, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in elkaar geslagen op de Smitsweg nabij voetbalvereniging Wieldrecht, een club waar de speelvelden aan een park grenzen. "De profielfoto in de app klopte met de man die op de parkeerplaats stond en hij zag er betrouwbaar uit", vertelde een bekende van het slachtoffer.

Zestien mannen

De man liep met zijn 'date' weg en werd vervolgens belaagd door een groep van zo'n zestien mannen. Hij liep verwondingen op aan zijn gezicht, viel op zijn achterhoofd en verloor zijn bewustzijn. Hij wist de kantine van de voetbalvereniging in te vluchten.

Het andere slachtoffer overkwam hetzelfde. Ook hij had een afspraak gemaakt via de dating-app voor homoseksuele mannen. De man had afgesproken nabij de sportvelden van Schenkeldijk en werd de naburige wijk ingelokt. Daar is hij achterna gezeten en bijna mishandeld. Hij wist te ontkomen.

Grotere groep

De politie gaat ervan uit dat de 14-jarige jongen deel uitmaakt van een grotere groep en verwacht dat er meer aanhoudingen worden gedaan. De verdachte zit nog vast. "Het onderzoek zit nog in de beginfase. Alle facetten, zo ook de totstandkoming van de contacten en de inhoud daarvan, maken deel uit van het onderzoek", schrijft de politie.

Verontwaardiging

Na de twee geweldincidenten is verontwaardigd gereageerd. "Je kent de cijfers en je weet dat het gebeurt. Maar niet in het veilige Dordrecht", zegt Lennart Lenskens van Dordrecht Pride. Ook burgemeester Wouter Kolff van de liberale regeringspartij VVD reageerde op de 'nare incidenten'. "Wees alert met daten via apps en sites", schreef hij op Twitter.