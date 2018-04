Homo's in de val gelokt en aangevallen na afspraakje met datingapp Grindr in Dordrecht Ilse Van Driel

01 april 2018

22u43 282 In Nederland is een 28-jarige man uit Dordrecht in de nacht van vrijdag op zaterdag het slachtoffer geworden van extreem antihomogeweld. Hij werd in de val gelokt via datingapp Grindr. Niet veel later vond een tweede geweldincident plaats.

Het slachtoffer sprak af met een man bij voetbalvereniging Wieldrecht in Dordrecht, op de parkeerplaats. "De profielfoto in de app klopte met de man die op de parkeerplaats stond en hij zag er betrouwbaar uit. Hij stelde voor naar zijn huis te gaan, dat in de buurt zou zijn", vertelt Lennart Lenskens, organisator van de Dordrecht Pride en een bekende van het slachtoffer.

Op dat moment ging het fout. Toen het slachtoffer met zijn 'date' wegliep van de parkeerplaats, sprongen volgens het slachtoffer plots zo'n 16 mannen uit de bosjes bij de Smitsweg. Ze begonnen het slachtoffer te slaan, waardoor hij verwondingen opliep aan zijn gezicht, op zijn achterhoofd viel en op een zeker moment wegviel. "Zijn geluk was dat hij een dikke jas aanhad, die de ergste klappen nog soort van opgevangen heeft", aldus Lenskens. "Ik schrik hier enorm van. Je kent de cijfers en je weet dat het gebeurt. Maar niet in het veilige Dordrecht. Hij is er echt ingeluisd."

Dit weekend hebben zich in Dordrecht twee nare incidenten met anti-homogeweld voorgedaan. We hebben nauw contact met de slachtoffers. Politie, OM en ik doen er alles aan om de laffe daders op te sporen en te stoppen. Wees in de tussentijd alert met daten via apps en sites! Wouter Kolff(@ WouterKolff) link

Laffe daders

Burgemeester Wouter Kolff reageert op Twitter. "We hebben nauw contact met de slachtoffers. Politie, het Openbaar Ministerie en ik doen er alles aan om de laffe daders op te sporen en te stoppen." Daarnaast waarschuwt hij voor het gebruik van datingapps als Grindr en Tinder: "Wees alert."

Ook Lenskens benadrukt nog maar eens dat het niet verstandig is om op afgelegen plekken af te spreken met mensen die je niet kent. "We willen door dit naar buiten te brengen andere mensen waarschuwen."

Het slachtoffer van het eerst incident op de Smitsweg is volgens Lenskens heel bang geworden en durft nog geen aangifte te doen. Bang voor represailles van de grote groep die hem aanviel. Nadat hij in het ziekenhuis is behandeld aan zijn verwondingen is hij nu thuis aan het herstellen.

Getuigen

Een ander slachtoffer werd achternagezeten nadat hij eveneens via Grindr in de val werd gelokt. Dit gebeurde afgelopen nacht op de Schenkeldijk in Dordrecht. Hij raakte niet gewond: volgens de politie werd hij "bijna mishandeld" maar kon hij op tijd ontkomen.

De politie is op zoek naar getuigen van beide incidenten. "Al is de kans op getuigen niet zo heel groot, gezien de plekken waar het heeft plaatsgevonden, maar alle tips zijn uiteraard welkom", aldus een woordvoerder van de politie.