Homo's doodstenigen is “preventief bedoeld” mvdb

13 april 2019

12u01

Bron: ANP 0 De ingevoerde doodstraf voor homo’s - door steniging - in het sultanaat Brunei is “meer voor preventie dan om te straffen”. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Aziatische oliestaat, qua oppervlakte niet groter dan de provincies Antwerpen en Limburg samen.

Daarmee reageert het op de veroordeling van de Verenigde Naties (VN). De VN zeggen dat Brunei de mensenrechten heeft geschonden door de doodstraf in te voeren voor overspel, verkrachting en homoseksuele seks. Ook is amputatie van handen mogelijk als straf voor diefstal en geseling voor een scala aan vergrijpen.



In een brief aan de VN laat Brunei weten dat de nieuwe wet is ingevoerd om “op te voeden, af te schrikken en te rehabiliteren in plaats van te straffen”. De wet geldt alleen voor moslims, ongeveer twee derde van bevolking. De gewone wet blijft ook bestaan. Brunei, waar ongeveer 400.000 mensen wonen, begon in 2014 al gefaseerd met het invoeren van strengere islamitische sharia-wetgeving.



Volgens waarnemers heeft de sultan de strengere wetten onder meer ingevoerd om het streng gelovige deel van zijn bevolking tevreden te stellen nu het economisch minder goed gaat met Brunei. Het sultanaat is lid van het Gemenebest (Commonwealth) en Britse militairen oefenen er regelmatig op vechten in de jungle.



Beroemdheden als George Clooney en Elton John lieten al weten hotels te boycotten die eigendom zijn van de sultan van Brunei, uit protest tegen zijn beleid. De Britse kroonprins William en zijn broer Harry zullen dit jaar niet deelnemen aan een polotoernooi dat doorgaat aan het hotel Cowoth Park, een luxehotel nabij Londen dat eveneens eigendom is van de Bruneise investeringsmaatschappij.

Deze luxehotels zijn in handen van het investeringsfonds van de Bruneise overheid: