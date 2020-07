Holocaustoverlevende wil compensatie van Duitse spoorwegen voor transportaties naar concentratiekampen NLA

30 juli 2020

14u35

Bron: The Guardian, Trouw 13 Salo Muller (84), een overlevende van de Holocaust, heeft een zaak aangespannen tegen de Duitse staat voor de rol die de Deutsche Reichsbahn tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde bij de transportaties naar concentratiekampen. Muller slaagde er in het verleden al in om een compensatievergoeding van de Nederlandse Spoorwegen (NS) te krijgen.

De financiële compensatie zou bedoeld zijn voor de ongeveer 500 Nederlandse overlevenden en 5.500 nabestaanden van slachtoffers. De Deutsche Reichsbahn, de Duitse spoorwegen tijdens de oorlog, speelden een rol in de vervolging van Joden, Sinti en Roma. Zo vervoerden zij om en bij de 107.000 Nederlandse Joden naar vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibór. De slachtoffers werden gedwongen om de transportkosten zelf te betalen, waardoor de Reichsbahn er naar schatting 16 miljoen euro aan overhield.

Muller, die beide ouders in de oorlog verloor, schrijft in een brief naar Duits bondskanselier Angela Merkel dat de Duitse spoorwegen, erfgenamen van de Deutsche Reichsbahn, een morele en juridische plicht hebben om hun aandeel in het lijden van de Joden, Sinti en Roma te erkennen.

“Ik verwijt het spoorbedrijf dat ze willens en wetens Joden hebben vervoerd naar de concentratiekampen en dat die Joden daar allemaal op een vreselijke manier zijn omgebracht”, zei Muller in het Nederlandse programma Nieuwsuur. “Ik wil erkenning van ze hebben en bij erkenning zit altijd een tegemoetkoming.”