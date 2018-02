Holocaustontkenner en neonazi is enige Republikeinse kandidaat voor parlementszetel Art Jones noemt Holocaust "een hoop internationale uitroeiingsflauwekul" en is nu kandidaat in Illinois TT

05 februari 2018

10u11

Bron: The Chicago Sun-Times, The Guardian 1 Art Jones, een Republikein die vindt dat de Holocaust "de grootste leugen uit de geschiedenis" is, is de enige kandidaat voor zijn partij voor de Amerikaanse parlementsverkiezingen in het derde district van Illinois. De 70-jarige Jones staat geboekstaafd als een rabiate white supremacist, neonazi en grote fan van Adolf Hitler.

Op een neonazibijeenkomst vorig jaar in Kentucky zei Jones nog dat hij zich verraden voelt door president Donald Trump, die "zich heeft omringd met horden joden, waaronder een jood in zijn eigen familie, dat rotjong Jared Kushner (Trumps schoonzoon, red.). Het spijt me dat ik voor de klootzak gestemd heb, echt waar. Ik heb 180 dollar betaald voor drie banners met daarop 'President Trump, bouw de muur!' Hij heeft ons verraden."

Maar ondanks zijn afkeer van Trump zal Jones in november bij de tussentijdse parlementsverkiezingen wel de Republikeinse kandidaat zijn in het derde district van Illinois, dat delen van Chicago en enkele buitenwijken omvat. Jones moet het niet in een primary opnemen tegen andere Republikeinen, aangezien hij ook de énige kandidaat is. Het district is zo Democratisch gezind dat geen enkele andere Republikein het de moeite vond een poging te wagen.

Twee jaar geleden werd hij nog voor de verkiezingen geschrapt omdat de handtekeningen die hij verzameld had ongeldig bleken

Achtste poging

De kans dat Jones het uiteindelijk ook haalt, wordt daarom wel bijzonder klein geacht. Het is al de achtste keer dat de neonazi probeert de parlementszetel van het district binnen te halen. Twee jaar geleden werd hij nog voor de verkiezingen van het stembiljet geschrapt omdat de handtekeningen die hij verzameld had voor zijn kandidaatstelling één voor één ongeldig bleken. Zijn Democratische tegenstander Dan Lipinski, die het district al sinds 2005 vertegenwoordigt, won toen de verkiezingen met 100 procent. Deze keer waren Jones' handtekeningen wel geldig.

The Chicago Sun-Times bracht dit weekend een video uit met enkele quotes uit een interview met Jones. Daarin vertelt hij onder andere trots hoe hij ooit een paginagrote advertentie reserveerde in een lokale krant, en daar een grote swastika liet afdrukken. "En de joden wisten van niets. Stel je voor, dat je een rabbijn bent, op een dag de krant openslaat, en bingo, opeens staat er een swastika voor je neus."

Emotionele propaganda

Jones was naar eigen zeggen voormalig voorzitter van de American Nazi Party en staat nu aan het hoofd van het America First Committee. "Lidmaatschap van deze organisatie staat alleen open voor elke blanke Amerikaanse burger van Europese, niet-joodse afkomst", aldus Jones. Op zijn campagnewebsite wordt de Holocaust niet alleen "een hoop internationale uitroeiingsflauwekul" genoemd, maar ook "emotionele propaganda om de vijanden van het wereldjodendom te doen bloeden, af te persen en te terroriseren".

Een andere pagina behandelt een aantal vlaggen, waaronder de Mexicaanse, "een natie waarvan de leiders denken dat ze het Amerikaanse zuidwesten kunnen heroveren door ons land met miljoenen illegale aliens te overspoelen". "En hun plan werkt nog."

Veel steun uit zijn eigen partij krijgt Jones niet: 'Er is geen plaats voor nazi's in ons land'

Veel steun uit zijn eigen partij krijgt Jones niet. De Republikeinse partij in Illinois zei in een mededeling aan The Chicago Sun-Times dat "er in de Republikeinse partij en ons land geen plaats is voor nazi's zoals Arthur Jones". "Wij zijn fors gekant tegen zijn racistische standpunten en zijn kandidatuur voor een publiek ambt, inclusief dat van het derde district." Of de partij nog iets tegen Jones's kandidatuur kan en zal ondernemen, is echter niet duidelijk.