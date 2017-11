Holocaust-overlever (102) dacht hele leven dat zijn broer oorlog niet overleefde. Nu ontmoet hij diens zoon IVI

14u59

Bron: KameraOne 52 RV Eliahu Pietruszka dacht dat hij de enige overlevende was van zijn familie na de Tweede Wereldoorlog. Maar vorige week heeft hij zijn neef ontmoet. Wanneer in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, vlucht de 24-jarige joodse Eliahu Pietruszka weg uit Polen. Hij laat zijn ouders en broertjes Volf en Zelig achter en gaat naar de Sovjet-Unie. Zijn ouders en Zelig worden gedood in een concentratiekamp. Volf kan ontsnappen, maar wordt niet veel later naar een werkkamp in Siberië gestuurd. Eliahu denkt zijn hele leven dat zijn broer daar gestorven is. Tot zijn kleinzoon twee weken geleden een neef van Eliahu op het spoor komt. De twee hebben elkaar vorige week voor het eerst gezien tijdens een emotionele ontmoeting.

De 102-jarige Eliahu stapt af op zijn neef Alexandre. Ze hebben elkaar nog nooit gezien, maar de tranen vloeien al snel. Alexandre (66) is de zoon van Volf, de jonge broer waarvan Eliahu altijd dacht dat hij was gestorven. Ze spreken Russisch onderling, een taal die Eliahu - die nu in Israël woont - al decennialang niet heeft gesproken.

De ontmoeting is tot stand gekomen dankzij de online database van Yad Vashem, een Israëlische staatsinstelling voor het herdenken van joodse slachtoffers van de Holocaust. Twee weken geleden heeft de kleinzoon van Eliahu een mail ontvangen van een nicht in Canada die de stamboom van haar familie aan het onderzoeken was. De vrouw had via de database een getuigenis uit 2005 gevonden van Volf Pietruszka.

Eliahu’s kleinzoon heeft een adres en telefoonnummer kunnen opsporen. Tot zijn verbazing had hij niet Volf aan de lijn, maar wel diens zoon Alexandre. Hij vertelde dat Volf de oorlog had overleefd en zijn leven nadien had voortgezet in een afgelegen dorp in het Oeralgebergte. Volf is gestorven in 2011, maar Alexandre woont nog steeds in hetzelfde dorp.

Alexandre is vorige week afgereisd naar Israël om zijn nonkel te ontmoeten in het rusthuis waar de man woont. Eliahu is opgelucht dat hij eindelijk weet wat er met zijn familie is gebeurd. “Het maakt mij zo gelukkig dat mijn broer een zoon heeft. Deze ontmoeting is een gepast einde van een lang leven vol gebeurtenissen.”