Holocaust-overlevende krijgt na 80 jaar alsnog schooldiploma ttr

16 juli 2019

21u09

Bron: anp 0 buitenland Holocaust-overlevende Leon Schwarzbaum heeft na tachtig jaar eindelijk zijn diploma van de middelbare school gekregen. De Nedersaksische cultuurminister Grant Hendrik Tonne en kerkenraadslid Kerstin Gäfgen-Track uit Hannover overhandigden hem volgens de krant Frankfurter Allgemeine vandaag in Berlijn het bewijs dat hij indertijd is geslaagd.

De 98-jarige Schwarzbaum, geboren in Hamburg, deed in 1939 zijn eindexamen aan de Fürstenberg-school in de Poolse stad Bedzin. Na de Duitse inval en bezetting deporteerden de nazi's hem naar het concentratiekamp Auschwitz. De jonge leerling raakte onder andere zijn diploma met de amper opgedroogde handtekeningen kwijt. Het origineel is nooit teruggevonden, maar de nu gemaakte replica is identiek.

Schwarzbaum vertelt al tientallen jaren op scholen en in bedrijven over zijn lotgevallen in de periode 1939-1945. Hij werd daarvoor onderscheiden met het Kruis van Verdienste van de Bondsrepubliek. Over zijn leven is in 2018 de film 'Der letzte Jolly Boy' gemaakt. Na het zien daarvan vroeg een leerling in Hannover zich af waarom het oorlogsslachtoffer nog altijd geen getuigschrift van zijn oude middelbare school had gekregen. Uiteindelijk kwam het ministerie van Cultuur in actie.