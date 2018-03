Holocaust-overlevende (85) vermoord in Parijs, lichaam in brand gestoken: 2 mannen opgepakt

mvdb

27 maart 2018

11u03

Bron: AFP - Le Parisien 0 Twee mannen zijn aangehouden voor de moord op een 85-jarige Holocaust-overlevende in Parijs. Mireille Knoll werd vrijdag gevonden. Ze was doodgestoken en haar lichaam en appartement waren in brand gezet.

De twee, onder wie een buurman wie ze vaak opving, worden verdacht van "moord met voorbedachte rade op basis van de echte of vermoedelijke religie van het slachtoffer", meldt de krant Le Parisien op gezag van juridische bronnen. Volgens de autopsie kreeg ze meerdere messteken.

De Franse buitenlandminister Jean-Yves Le Drian bevestigt dat de moord mogelijk een antisemitische daad is. "Het bestrijden van antisemitisme blijft een permanente noodzaak", verklaarde hij gisteren tijdens een bezoek aan Israël.

De opperrabbijn van Parijs verklaarde op Twitter geschokt te zijn. Ook de zoon van Knoll reageert erg aangeslagen. Parlementslid Meyer Habib van de centrum-rechtse UDI had een ontmoeting met hem om zijn deelneming te betuigen. Hij verklaarde achteraf "dat de nachtmerrie voor Franse joden voortduurt". Frankrijk heeft de grootste joodse bevolking van Europa en is in de grote steden geregeld slachtoffer van antisemitisme.

Razzia door Parijse politie

Knoll wist als kind te ontsnappen aan een beruchte razzia in 1942, waarbij de Parijse politie meer dan 13.000 Joden oppakte en gevangenzette in een wielerstadion, voordat ze werden doorgestuurd naar de vernietigingskampen.

Meer dan 4000 van hen waren kinderen. Minder dan honderd Joden die in het stadion hadden gezeten overleefden de kampen.